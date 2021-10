スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』とオーディオブランドAKGのコラボが発表された。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ Groovy Mix』が10月25日に1周年を迎えることを記念し、DJユニットPeaky P-keyとオーディオブランドAKGの「K240」ヘッドフォンとのコラボレーションが発表された。「K240」の最新モデル「K240MkII」をベースにした限定版の「K240MkII Peaky P-key」が発売される。発売は11月下旬を予定している。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.