スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』とカラオケパセラのコラボが発表された。

『D4DJ Groovy Mix』カラオケパセラコラボ

『D4DJ Groovy Mix』が10月25日に1周年を迎えることを記念し、カラオケパセラとのコラボレーションが決定。ユニット毎のコラボメニューやドリンクはもちろん、1周年記念のスペシャルなハニトーや誕生日を祝う期間限定のハニトーが販売される。メニューには今回のために新たに書き起こした各ユニットのミニキャラが登場する。

