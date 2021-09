ブシロードトレーディングカードゲームについての発表会「ブシロードTCG戦略発表会2021秋」が9月14日に開催された。出演者は深川瑠華、渡瀬結月、前田誠二、蒼井翔太、真野拓実、進藤あまね、Ayasa、中島由貴、小山百代、西尾夕香、スターライト・キッド。

まずは、『カードファイト!! ヴァンガード』の発表から。読み物サイト新コンテンツとして、惑星クレイを舞台にした、新たなストーリー、「クレイ群雄譚(クロスエピック)」が発表された。コンセプトは「惑星クレイを舞台に、新たなユニットたちがストーリーにクロスする!」とのこと。さらに、TVアニメSeason3.4製作が決定。アニメ続編放送に向けて、シーズン1の再放送が10月4日から毎週月曜日19時半TOKYOMXで放送される。

アニメ発表のターンでは蒼井翔太、進藤あまね、中島由貴が登壇。Season2の見どころについて語った。蒼井は本作で近導ユウユを演じ「最初は本当に頼りなくて、メグミに助けてもらうなど、season2ではユウユ自体も成長していく。season2でもキャラクターの多様性がもっと出てくると思います。成長と合わせて見どころの一つです」と語った。

中島は「御薬袋ミレイはseason1で最終回に顔見世だけだったので、どんな風に関わってくるのか楽しみです」と期待を語った。大倉メグミ役の進藤あまねは今回公開された新PVを観て「映画の予告を観ている気分で胸がドキドキしています」とコメントした。

そして、OP楽曲は「すとぷり」が担当。さらに、ヴァイオリン担当でMorfonicaのメンバーでもあるAyasaが登場し、『ヴァンガード』メドレーを披露した。ここで、DAIGOからのメッセージが到着。『ヴァンガード』の新情報として、今回もCMに出演することを発表し、初公開された。

続いては、『Reバース for you』よりプレミアム月例大会の設置と、月例大会とプレミアム月例大会に上位賞・ランダム賞の設置が発表。そのほか、公式TikTokアカウントが公開された。また、『アズールレーン』『ぼくたちのリメイク』『D4DJ』といった参戦タイトルも発表された。また、『ブルーアーカイブ』『STARDOM』が新規参戦となった。

そして『ヴァイスシュヴァルツ』からは、アパレルブランドWEGOとのコラボレーションが発表。コラボ商品としてTシャツ・キャップ・ポーチの3アイテムが発売予定とのこと。さらに新規参戦として『ご注文はうさぎですか? Re:Edit』『小林さんちのメイドラゴン』『バンドリ!ガールズバンドパーティ!5th Anniversary』『ヴァイスシュヴァルツイントロデッキ バンドリ!ガールズバンドパーティ!5th Anniversary』などのタイトルが発表された。

(C)bushiroad All Rights Reserved. illust.西あすか (C)VANGUARD overDress Character Design (C)2021 CLAMP・ST illust:Kinema citrus (C) STPR Inc. (C) STPR Records (C)XFLAG (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved. (C)木緒なち・KADOKAWA/ぼくたちのリメイク製作委員会 (C)2020 NAT GAMES Co., Ltd. All Rights Reserved. (C)2020 Yostar, Inc. All Rights Reserved. (C)World Wonder Ring STARDOM (C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)AZONE INTERNATIONAL・acus/アサルトリリィプロジェクト (C)Pokelabo, Inc. (C)SHAFT (C)D_CIDE TRAUMEREI PROJECT (C) 2021 MARVEL (C)Koi・芳文社/ご注文はBLOOM製作委員会ですか? (C)クール教信者/双葉社 (C)CIRCUS/(C)HIKOSEN (C)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会