オールスターカードゲーム『Reバース for you』よりブースターパック「新日本プロレス」が登場した。

「新日本プロレス」がオールスターカードゲーム『Reバース for you』に登場。多彩な収録選手や『Reバース』ならではの多彩なパラレルカードを収録しており、撮りおろし写真もたっぷり収録したコレクション性の高い商品となっているので、プロレスファン必見の商品になっているとのこと。

(C) New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. All right reserved. (C)Bushiroad