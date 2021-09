Twitterで有名人などのアカウントに付いている青い公式マークは、正式には「認証バッジ」と呼ばれるものです。認証バッジが与えられるのは、Twitterが本物・公式であることを認めた著名なアカウント。信頼に値し、かつアクティブなアカウントであることも条件となっています。

著名人や公的機関、企業などの偽アカウント対策のため設けられたTwitterの認証バッジですが、運営上の問題もあったことから2017年11月に中断。約3年半のブランクを経て、2021年5月に新たな認証プラグラムとともに申請の受付を再開しました。

Twitterは2017年11月当時のツイートで、認証バッジはそのアカウントが本物・公式であることを示すものだが、ユーザーにはTwitterがそのアカウントを支持する意味合い、あるいは重要度の指標として誤認され、混乱を招いていると問題点を総括しました。

Verification was meant to authenticate identity & voice but it is interpreted as an endorsement or an indicator of importance. We recognize that we have created this confusion and need to resolve it. We have paused all general verifications while we work and will report back soon