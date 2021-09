TSUKUMOブランドでPC等を販売するヤマダデンキは9月16日、ゲーミングPC「G-GEAR」シリーズから、AMD Radeonグラフィックスを搭載する『バイオハザード ヴィレッジ』の推奨ゲーミングPCを発売した。注文時に構成を変更できるBTOに対応しており、価格は254,800円から。

AMD RyzenプロセッサとRadeonグラフィックスを組み合わせて高い性能を備え、『バイオハザード ヴィレッジ』を快適にプレイできるというゲーミングPC製品。カプコンの動作確認を受けており、購入特典として幅780×奥行き300mmのオリジナル特大マウスパッドを先着でプレゼントする。

標準構成仕様ではAMD Ryzen 5800X、16GBメモリ、M.2 NVMe 1TB SSD、AMD Radeon RX 6700 XTを搭載し、Windows 10 Homeをインストールして254,800円。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.