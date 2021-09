ユニットコムは9月13日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」から、『リネージュ2M』とコラボしたゲーミングPCを発売した。構成を変更して注文できるBTOに対応しており、価格は191,378円から。

リネージュ2Mは、モバイルゲームながら史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現したというRPGゲーム。NCクロスプラットフォーム「パープル」を利用することで、PCでもプレイできる点が特徴。コラボPCを購入することで、特典として「グランド マスター獲得箱(刻印)×1」「成長のポーション(10%)(刻印)×10」「高級体力回復剤(刻印)×50」「サイハの息吹(刻印)×10」「ソウルショット(刻印)×10,000」を受け取れる。コラボレーションPCの主な仕様は以下の通り。

LEVEL-R059-117-RBX-L2M

OS:Windows 10 Home

CPU:Intel Core i7-11700

チップセット:Intel Z590

メモリ:16GB DDR4 SDRAM(DDR4-3200)

ストレージ:1TB SSD(M.2/NVMe)

グラフィックス:NVIDIA GeForce RTX 3060(12GB GDDR6)

電源:700W 80PLUS BRONZE認証

価格:191,378円

LEVEL-R0X6-R58X-RBX-L2M

OS:Windows 10 Home

CPU:AMD Ryzen 7 5800X

チップセット:AMD X570

メモリ:16GB DDR4 SDRAM(DDR4-3200)

ストレージ:500GB SSD(M.2/NVMe)

グラフィックス:NVIDIA GeForce RTX 3060(12GB GDDR6)

電源:700W 80PLUS BRONZE認証

価格:210,078円

LEVEL-R059-117-TAX-L2M

OS:Windows 10 Home

CPU:Intel Core i7-11700

チップセット:Intel Z590

メモリ:16GB DDR4 SDRAM(DDR4-3200)

ストレージ:1TB SSD(M.2/NVMe)

グラフィックス:NVIDIA GeForce RTX 3070(8GB GDDR6)

電源:700W 80PLUS BRONZE認証

価格:222,178円

LEVEL-R0X6-R58X-TAX-L2M

OS:Windows 10 Home

CPU:AMD Ryzen 7 5800X

チップセット:AMD X570

メモリ:16GB DDR4 SDRAM(DDR4-3200)

ストレージ:1TB SSD(M.2/NVMe)

グラフィックス:NVIDIA GeForce RTX 3070(8GB GDDR6)

電源:700W 80PLUS BRONZE認証

価格:255,068円

