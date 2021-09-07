ユニットコムは9月7日、iiyama PCブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」からコラボPCを販売している提携先プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」が世界大会に出場することを記念し、クーポンの配布やプレゼント抽選企画などを行うキャンペーンを開始した。
ZETA DIVISIONは、旧チーム名「JUPITER」として知られてきたゲーミングチーム。今回、FPSゲーム『VALORANT』部門が9月にベルリンで開催される「VALORANT Champions Tour Masters」に出場を決めたことを受け、キャンペーンを実施する。コラボPCを5,000円オフで購入できるWEBクーポンを配布するほか、世界大会に出場するメンバー8人のサイン入りPCや、サイン入りサイドパネルをプレゼント。詳細は特設ページやLEVEL∞公式ツイッター@LEVEL_INFに詳しい。
🎉「ZETA DIVISION」へ応援メッセージを届けよう！キャンペーン🎉— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) September 7, 2021
抽選で1名様に世界大会出場メンバーサイン入り
RGB Build PCをプレゼント🎁
1⃣ @zetadivision と @LEVEL_INF をフォロー
2⃣選手への熱い応援メッセージと #ZETAWIN2021 をつけて引用RT👍
⏰期限：9/10(金)22:00まで pic.twitter.com/7maYSD4UvB
🎊「ZETA DIVISION」世界大会出場記念🎊— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) September 7, 2021
ZETA DIVISIONコラボPCが5,000円(税込)OFFになる
WEBクーポンコード配布中🖥️✨
🎫クーポンコード「Berlin0910」
さらに、RGB Build PCご購入でサイン入りアクリルパネルが抽選で1名様に！
⏰9/22(水)13:59まで
コラボPCはこちら👇https://t.co/YHTN0VyxQt pic.twitter.com/UR59yUXh5i
LET’S GOOOOOO BERLIN🇩🇪#ZETAWIN#VALORANTMasters #VCT pic.twitter.com/BBFn4uIkT0— ZETA DIVISION (@zetadivision) September 4, 2021