ユニットコムは9月7日、iiyama PCブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」からコラボPCを販売している提携先プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」が世界大会に出場することを記念し、クーポンの配布やプレゼント抽選企画などを行うキャンペーンを開始した。

  • 販売中のコラボPC

ZETA DIVISIONは、旧チーム名「JUPITER」として知られてきたゲーミングチーム。今回、FPSゲーム『VALORANT』部門が9月にベルリンで開催される「VALORANT Champions Tour Masters」に出場を決めたことを受け、キャンペーンを実施する。コラボPCを5,000円オフで購入できるWEBクーポンを配布するほか、世界大会に出場するメンバー8人のサイン入りPCや、サイン入りサイドパネルをプレゼント。詳細は特設ページやLEVEL∞公式ツイッター@LEVEL_INFに詳しい。