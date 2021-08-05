米AMDは8月3日（現地時間）、AppleのデスクトップPC「Mac Pro」にRadeon PRO W6000Xシリーズ搭載オプションが追加されたと発表した。すでに日本国内向けの購入ページでオプションとして選択でき、アップルストアでは単体購入もできる。
今回Mac Proのオプションとして選べるようになったのは、AMD RDNA 2アーキテクチャを採用するワークステーション向けグラフィックス「Radeon Pro W6800X」「Radeon Pro W6900X」と、1枚のカードに2つのGPUコアを搭載する「Radeon Pro W6800X Duo」。VRAMはカード単体で32GB搭載でき、Duoカード単体で64GB、Duoカード×2の搭載で128GBまで搭載可能。卓越したパフォーマンスを実現し、要求の厳しいプロフェッショナルワークロードを幅広くサポートするとしている。
最上位構成であるIntel Xeon W 28コアプロセッサ、1.5TBメモリ、8TB SSD、Radeon Pro W6900X×2、Apple Afterburnerカードを選択すると5,961,780円になる。Mac Pro購入ページの初期状態で選択されている「Radeon Pro 580X」からのオプションの差額と、グラフィックスの主な仕様は以下の通り。
- Radeon Pro W6800X：+264,000円
- Radeon Pro W6800X×2：+572,000円
- Radeon Pro W6900X：+616,000円
- Radeon Pro W6900X×2：+1,276,000円
- Radeon Pro W6800X Duo：+506,000円
- Radeon Pro W6800X Duo×2：+1,056,000円
|SKU
|AMD Radeon PRO W6900X
|AMD Radeon PRO W6800X
|AMD Radeon PRO W6800X Duo
|CU（Compute Unit）
|80
|60
|120（2基合計）
|Stream Processors
|5,120
|3,840
|7,680（2基合計）
|Memory Interface
|256bit
|256bit
|256bit（GPUごとに）
|FP32性能
|～22TFLOPS
|～16.0TFLOPS
|～30.2TFLOPS
|Infinity Cache
|128MB
|128MB
|256MB（2基合計）
|Total Graphics Power
|300W
|300W
|400W
|VRAM
|32GB
|32GB
|64GB（2基合計）
オプションとして選択するほか、アップルストアではグラフィックスモジュール単体で購入することもできる。価格は「Radeon Pro W6800X MPX Module」が308,000円、「Radeon Pro W6900X MPX Module」が660,000円、「Radeon Pro W6800X Duo MPX Module」が550,000円。