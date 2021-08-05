米AMDは8月3日（現地時間）、AppleのデスクトップPC「Mac Pro」にRadeon PRO W6000Xシリーズ搭載オプションが追加されたと発表した。すでに日本国内向けの購入ページでオプションとして選択でき、アップルストアでは単体購入もできる。

GPUを2つ搭載している「Radeon Pro W6800X Duo」

今回Mac Proのオプションとして選べるようになったのは、AMD RDNA 2アーキテクチャを採用するワークステーション向けグラフィックス「Radeon Pro W6800X」「Radeon Pro W6900X」と、1枚のカードに2つのGPUコアを搭載する「Radeon Pro W6800X Duo」。VRAMはカード単体で32GB搭載でき、Duoカード単体で64GB、Duoカード×2の搭載で128GBまで搭載可能。卓越したパフォーマンスを実現し、要求の厳しいプロフェッショナルワークロードを幅広くサポートするとしている。

最上位構成であるIntel Xeon W 28コアプロセッサ、1.5TBメモリ、8TB SSD、Radeon Pro W6900X×2、Apple Afterburnerカードを選択すると5,961,780円になる。Mac Pro購入ページの初期状態で選択されている「Radeon Pro 580X」からのオプションの差額と、グラフィックスの主な仕様は以下の通り。

Radeon Pro W6800X：+264,000円

Radeon Pro W6800X×2：+572,000円

Radeon Pro W6900X：+616,000円

Radeon Pro W6900X×2：+1,276,000円

Radeon Pro W6800X Duo：+506,000円

Radeon Pro W6800X Duo×2：+1,056,000円

SKU AMD Radeon PRO W6900X AMD Radeon PRO W6800X AMD Radeon PRO W6800X Duo CU（Compute Unit） 80 60 120（2基合計） Stream Processors 5,120 3,840 7,680（2基合計） Memory Interface 256bit 256bit 256bit（GPUごとに） FP32性能 ～22TFLOPS ～16.0TFLOPS ～30.2TFLOPS Infinity Cache 128MB 128MB 256MB（2基合計） Total Graphics Power 300W 300W 400W VRAM 32GB 32GB 64GB（2基合計）

オプションとして選択するほか、アップルストアではグラフィックスモジュール単体で購入することもできる。価格は「Radeon Pro W6800X MPX Module」が308,000円、「Radeon Pro W6900X MPX Module」が660,000円、「Radeon Pro W6800X Duo MPX Module」が550,000円。