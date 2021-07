スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』がTVアニメ『ひぐらしのなく頃に卒』とのコラボアイテムを追加した。

『D4DJ Groovy Mix』ディスクスキン

『D4DJ Groovy Mix』は、TVアニメ『ひぐらしのなく頃に卒』オープニングテーマ「Analogy」との楽曲コラボを記念してコラボアイテムを追加した。北条沙都子、古手梨花が描かれたディスクスキンが実装されるほか、モニタやクラブアイテムなど作品をモチーフにしたアイテムが登場する。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (C)2020竜騎士07/ひぐらしのなく頃に製作委員会