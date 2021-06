ロボットベンチャーのGROOVE Xは、AHBが展開するペットショップ「ペットプラス」の川崎ルフロン店内において、常設ストアとして5店舗目となる「LOVOTストア」を6月15日にオープン。さらに、「LOVOTストア 川崎ルフロン店」では、猫と家族型ロボット「LOVOT」と遊べる体験専用ルーム「Cat Plus with LOVOT」を併設する。

猫とLOVOTと触れ合える

「Cat Plus with LOVOT」では、猫5匹と2体の「LOVOT」がお出迎え。大人700円、子ども(小学生以下)500円で、30分自由に遊べる。また、ラゾーナ川崎プラザ内の「LOVOT Cafe」では、「Cat Plus with LOVOT」を気軽に楽しめる大人200円引き、子ども100円引きのクーポンを配布予定だ。