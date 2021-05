Yostarは、5月22日に訪れる「国際生物多様性の日」を記念して、提供中のスマートフォンゲーム『アークナイツ』とのコラボチャリティイベント「万類共生」の実施を発表しました。ゲーム内で販売するアイテムの売上から70%をWWF(世界自然保護基金)に寄付するというもので、寄付総額はイベント終了後に公表されます。個人的にとても楽しんでいるゲームから環境保全活動を支援できるということなので、参加してみました。

アークナイツはAndroid、iOS向けに提供されているスマートフォンゲームです。天災がもたらす謎多き“源石(オリジニウム)”によって、鉱石病という病が発生。感染者の中には特異体質を発現するものもおり、非感染者からの厳しい迫害に晒されています。プレイヤーは「製薬会社ロドス」の「ドクター」として、これら感染者の保護に尽力。さまざまな種族、環境、土地、鉱石病の有無などに起因する戦いに身を投じていく──。というあらすじになっています。

ロドスに所属するオペレーター(プレイアブルキャラクター)は多種多様で、生まれや育ち、過去に所属していた組織などバックグラウンドもさまざま。そんなダイバーシティのダイナミクスを存分に楽しめる『アークナイツ』が、今回WWF(世界自然保護基金)とコラボチャリティイベントを実施します。ゲーム内で使用できるアイテムを販売し、ストア販売手数料や諸税を除くほぼ全額を寄付するとのこと。主な実施内容は以下の通りです。

いずれのアイテムも120円と格安ながら、内容はかなり充実しています。日々物資不足にあえぎ、高難易度イベント「危機契約」を控えるドクターにはぴったり。戦力強化に努めつつ、WWFの活動を支援してみるというのはどうでしょうか。

チャリティイベントは6月2日まで!

アークナイツはGoogle PlayとApp Storeで配信中。チャリティイベントは6月2日まで実施されています。また、現在復刻イベント「喧騒の掟」も開催中。ペンギン急便のメンバーとともに龍門の「安魂夜」を駆け抜ける爽快なシナリオを楽しめます。

さらに、YouTubeではWWFチャリティイベントPVにあわせて、YostarのスタッフがWWFスタッフとともに中国・臥龍を訪れるVlogも公開しています。ぜひチェックしてください。

アークナイツWWFコラボチャリティーイベント「万類共生」イベントPV

アークナイツ×WWF Vlog「いざ臥龍へ」

©2017 Hypergryph Co., Ltd. ©2018 Yostar, Inc. All Rights Reserved. ©1986 WWF, ®WWF Registered Trademark