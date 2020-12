Galaxy、「アークナイツ」コラボのタイアップ第1弾 - イラストコンテスト開始

サムスン電子は12月25日、スマートフォンブランド「Galaxy」と、本格戦略タワーディフェンスゲーム「アークナイツ」とのタイアップを発表した。第1弾として、Twitterでイラストコンテストを実施する。

第1弾として、「Galaxy│アークナイツイラストコンテスト」を実施。アークナイツの140名を超える個性的で魅力的なキャラクターの中から、好きなキャラクターのイラストをTwitterで募集する。最優秀賞1名と優秀賞3名を選出し、最優秀賞受賞者には「Galaxy Note20 Ultra 5G」と「Galaxy Buds Live」、アークナイツ ロドス仕様の限定スマホグッズ一式、アーミヤぬいぐるみなど豪華賞品を贈呈。優秀賞受賞者にも「Galaxy Buds Live」やロドス仕様「Galaxy Buds Live」ケース、アーミヤぬいぐるみを贈呈する。

作品募集期間は2020年12月25日~2021年2月14日までで、審査結果は2021年2月下旬に発表を予定する。Galaxy公式Twitterアカウント@GalaxyMobileJPをフォローし、ハッシュタグ「#Galaxy アークナイツイラコン」をつけてイラストを投稿すると参加できる。詳細なキャンペーン特設サイトに詳しい。

アークナイツは、YostarとHyperGryphがスマートフォン向けに開発、提供する本格タワーディフェンスゲーム。天災がもたらす謎多き鉱石「源石(オリジニウム)」と、 その影響により現れた「感染者」と呼ばれる特異体質者たちを巡る戦いを描く。

©2017 Hypergryph Co., Ltd.©2018 Yostar, Inc. All Rights Reserved.