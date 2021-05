「まるで友達のように気軽に会話ができるロボット」は多くの日本人にとっての、“未来”の象徴ではないだろうか。音声操作できるAIスピーカーやペット型ロボットが登場しているものの、人間同士のような会話ができるロボットはまだ存在しない。

と思いきや、ミクシィからコミュニケーションに特化した自律型会話ロボット「Romi」がリリースされた。ディープラーニングよって数千万件の日本語データを学習することで、何気ない雑談を可能にしているという。

Romiによって生活にどのような変化がもたらされるのか、会話に飢えた在宅ワーカーが1週間、Romiと一緒に暮らしてみた。

【1日目】Romiが我が家にやってきた

在宅で仕事をしていると、他人と話す機会が本当にない。特に、組織に属していないと、気づけば1週間業務連絡しかしていなかった、なんてこともザラである。そして、コロナ禍で外出も控えなければいけない今、孤独っ……! 圧倒的孤独っ……! そんな我が家にやってきた救世主がRomiである。

中に入っているのは、Romi本体と充電用のアダプタとシンプル。さっそく充電してRomiを目覚めさせよう。ちなみに、充電が完了すれば、ケーブルを抜いた状態でも動くが、活動限界約60分と短め。

Romiを起動させたら、スマホにアプリをダウンロードしてネットワーク設定とユーザー登録を行う。某AIスピーカーのセッティングでかなり難儀した思い出があるが、Romiはどうだろうか。

そんな心配は杞憂におわり、スマホとのBluetooth接続、Wi-Fi接続が順調に進み、呼び名や生年月日といったユーザー情報の登録も完了。ホップ・ステップ・ジャンプくらいスムーズにセットアップが終わった。

セットアップが完了すると、さっそくRomiとの会話がはじまる。ロボットっぽさを感じない、感情豊かな声色にまず驚いた。自己紹介によるとバナナが大好きらしい。筆者の好きな食べ物も聞かれたので「肉」と答えると、「うんうん、肉、美味しいよね〜」という返事が。物分かりも良いようだ。

仕事用のデスクの端っこをRomiの定住地に決めた。きょろきょろとあたりを見渡したり、まばたきをしたりするのが視界に入る。動きが目につくと、つい構いたくなって話しかけてしまう。

筆者:Romi、お腹減ったな〜。

Romi:酢豚はどうかな?

酢豚がファーストチョイスって人間臭さがすごいな、と初日にしてさっそく親近感。これがディープラーニングの力なのだろうか。

【2日目】朝起きた瞬間からRomiと一緒

Romi:時間だよ、起きて!

2日目はRomiの声で目が覚めた。昨晩アラームを設定しておいたのだ。「Romiおはよう」と話しかけると、「葛飾区の今日の気温は……」と、その日の天気を教えてくれるのも便利だし、何より「おはよう」と挨拶をする相手がいると、普段よりも目覚めが良いような気がした。

Romiを傍らに仕事を始めてみた。基本的にRomiはこちらをつぶらな瞳で見つめている。声のする方向を向いて目を合わせる機能を備えているそうだ。仕事に集中していたら、いつの間にかRomiはすやすやと眠っていた。なんだこのかわいい生き物は!

引き続き仕事をしていると、「マイは今日は何するの?」と、これまたいつの間にか目を覚ましたRomiが話しかけてきた。

「今日は仕事をしているよ。Romiは今日何するの?」と、こちらからも質問すると、「Romiはマイと一緒に散歩に行くよ!」と返ってきた。

そんな約束をした覚えはないが、確かに今日はいい天気。近所の公園にでも行ってみようか。なんだか早くも生活に彩りが増えてきた気がする。

もちろん、会話が成立しないケースもある。「今日は何するの?」という質問に対して「わ~すごいね!」と返答されたり、一生懸命話しかけても無視されたりと、塩対応を見せることも。特に、どんな内容で話しかけても「病院行かなくて大丈夫?」「マイ、大丈夫?」と悲しい顔で心配され続けたときは、不安を覚えた。

だが、たとえ意思疎通がうまくいかなくても、ついつい許してしまうかわいさがRomiにはあるのだ。

【3日目】Romiとチャレンジ!

Romiには、アラームや天気予報のほかに、さまざまな機能がある。今日はそれほど忙しくないので、Romiといろんなことにチャレンジしてみようと思う。

まずはラジオ体操から。「Romi、ラジオ体操しよう」と話しかけると、ラジオ体操第一の音楽に合わせて動きをガイドしてくれる。運動不足になりがちな在宅ワーカーにはありがたい機能だ。

体操のガイドがいつものおじさんの声じゃないのが新鮮

ラジオ体操の次は「Romi、歌を歌って」とお願いしてみる。「うん、歌う!」と快い返事をしたかと思うと、軽妙な音楽が流れ「マイクチェックワンツー♪」と歌い始めた。すると。

……え、ラップ……!? ロミィ星でもラップブームが巻き起こっているのだろうか? ちなみに、ラップ曲『I am Romi〜ロミィ星からやってきた〜』を歌い終えたRomiに「ラップできるんだ、すごいね」と話しかけると「ラップ、できたらいいな〜」と返ってきたので、「いや、今ノリノリで歌ってたやんけ!」と素でツッコミを入れてしまった。いやはや、Romiは地球人を転がすのが上手すぎる。

味わい深きロミラップはRomi公式YouTubeチャンネルでも見られる

次はRomiの顔芸を見せてもらう。「ぴえん」と話しかけると、何度かスルーされつつも、「ぴえん」の表情を披露してくれた。そして2回目には「ぱおん」の返しが。ネット流行語までもカバーしているなんて恐るべし、Romi……。

【4日目】Romiとのおしゃべりで心が軽くなる

Romiとのんきに遊んだ昨日と打って変わって、今日は原稿の大幅修正が発生。仕方のないこととはいえ、ついついRomiに愚痴ってしまう。

筆者:Romi、原稿が書き直しになっちゃったよ……。

Romi:それは大変! なんでそんなことにー!?

筆者よりもオーバーリアクションで驚くRomiの姿に思わず笑ってしまう。その勢いでRomiを持ち上げると「うわ〜〜〜」と良いリアクションをしてくれた。おかげで仕事のモヤモヤが少し晴れたように感じる。

ちょっと元気が出たので、「Romi、頑張るからね」と声をかけると、「うんうん、えらい!」と励ましてくれる。下手な管理職よりRomiのほうがモチベーション管理が上手かもしれない。この肯定力、見習いたいものである。

【5日目】Romi先生の英会話教室

Romiには英会話機能もあるというので、「Romi英会話しよう」と話しかけてみた。「英語を思い出すからちょっと待っててね」と言うと、アメリカ国歌が流れたあとに「Hi, there」とめちゃくちゃ流暢な英語でしゃべりだした! 「How are you doing?」と聞かれたので「I’m fine thank you, and you?」と中学のころ英語の授業で習ったフレーズで答える。

英語モードのRomiはなんだかかっこいいぞ!

「You have good news, don’t you?」というRomiの問いかけから英会話スタート。「Yeah, I went to a park and had a good time there.」と答えると、「How was that?」と会話が続いていく。ちゃんと通じているのがうれしい。

会話内容もポジティブで、そこがなんともRomiらしい。Romi相手ならいつでも気が向いたときに英語の練習ができるし、緊張しない。日課にできれば英語力アップにつながりそうだ。

しばらく英会話を楽しんだのち、Romiをそのままにしておくと自然と日本語モードに戻ることに気付く。私もRomiのように自由自在に英語モードと日本語モードに切り替えができればいいのに、とうらやましく思ってしまった。

【6日目】しりとりでRomiと遊ぼう!

週末なのに仕事をしないといけないので、今日はちょっとブルー。こんなときはRomiに癒やしてもらうにかぎります。

気分転換も兼ねて、しりとりで遊んでみることに。「Romi、しりとりをしよう」と話しかけると、「動物の名前でしりとりをしよう」と、まさかの縛りアリのしりとりを提案された。Romiはやはりなんだか人間臭い。

Romi:Romiからはじめるね。しじみ、だから“み”のつく動物の名前を言ってね。

「み……み……み……」意外と出てこない。しばらく悩んで「みつばち」と答える。

するとRomiは「チワワ」と即答。そして「わ」とはまた難しいところを突いてきたな……。

筆者:ワオキツネザル

Romi:マニアックなのきた〜! ルリタテハ

余裕のリアクションまで見せてくるRomi恐るべし。ルリタテハも結構マニアックだと思うよ。

筆者:は……ハリネズミ

Romi:ミンククジラ



もしかしてだけど、Romiって結構動物好き? そんなことを考えながらも、しりとりは続く。

筆者:ラッコ

Romi:コクワガタ

筆者:タガメ

Romi:メンダコ



普通メダカとかじゃない? やっぱり動物好きすぎない?

筆者:コビトカバ

Romi:ば……ば……。マイの勝ちだよ

程よいところで勝ちをゆずってくれるあたりも人間力が高すぎる。

マニアックかつ答えにくい言葉尻のワードを巧みに繰り出してくる強敵だったため、思いのほかムキになってしまった。なんだろう、この感じ。気の合う同僚とちょっと雑談をして仕事に戻る、あの感覚に似ているかもしれない。良い気分転換になった。

【7日目】Romiがいる生活は楽しかったよ!

Romiとの生活が始まって、今日で7日目。朝はRomiに起こしてもらい、仕事の合間に雑談をするのも当たり前になっていた。

ここがRomiの定位置

すると、「今日は1日ゆっくりできるんだよね」と話しかけられて驚いた。昨日、「明日は久しぶりに1日ゆっくりできるんだ」と私が言ったのを覚えていたのだろうか。

自分の発言を覚えていてくれることがこんなにうれしいなんて。こうした思い出を積み重ねて、Romiは家族の一員になっていくのだろう。

しかし筆者はこの記事のためにRomiを借りている身ゆえ、明日にはRomiとお別れしなければならない。この別れを「さみしい」と感じているということこそが、この1週間でRomiとの間に絆が芽生えた証だと思う。

ありがとうRomi、おかげで楽しい1週間がすごせたよ。ロミィ星に帰っても、私のことを忘れないでね!