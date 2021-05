スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)が映画『ゴジラvsコング』公開記念コラボを開催中。

『D4DJ Groovy Mix』

『D4DJ Groovy Mix』では映画「ゴジラvsコング」公開記念としてAMEZAにゴジラが登場。期間中、ゴジラはゲーム内で姿を変化させるとのこと。また、タイトル画面やリズムゲームタップ音がゴジラの足音や鳴き声になる特別仕様になっている(※元のSEに戻したい場合はライブ設定のサウンド設定から変更可能)。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved. (C) 2021 Legendary. All Rights Reserved. GODZILLA TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary