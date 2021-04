スクウェア・エニックスは、4月14日から4月27日までの14日間、MMORPG「FINAL FANTASY XIV スターターパック」を14円で販売する期間限定セールを実施している。Windows版のみが対象で、PS4、PS5、Mac、Steam版は対象外。

「FINAL FANTASY XIV スターターパック」が14円に

セールの対象となっているのは、通常2,420円で販売されている「ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア」と、拡張パッケージ「蒼天のイシュガルド」を含むWindows向けの「FINAL FANTASY XIV スターターパック」。紅蓮のリベレーターと漆黒のヴィランズは付属しない。

スクウェア・エニックス e-STOREとAmazon.co.jpで販売されており、アカウント1つにつき1本まで購入可能。スターターパックには30日間の無料期間が付属している。

