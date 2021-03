スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』が4月に実装する楽曲を発表した。

今回、『D4DJ Groovy Mix』にて実装予定の一部楽曲タイトルが紹介された。また、4月23日の実装曲は、同日22:00開始のYouTube生放送番組「#D4DJ_DJTIME」にて公開される。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.