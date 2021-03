映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の新たな映像となる「追告 A」、「追告 B」が、カラー公式YouTubeで3月28日に公開された。

「追告 A」(90秒)は、第3村などの劇中映像に松任谷由実「VOYAGER~日付のない墓標」のカバー楽曲を乗せたもの。「追告 B」(90秒)は、劇中の戦闘シーンを中心に、鷺巣詩郎の最新サウンドトラックにも収録されている「this is the dream, beyond belief…」を乗せたものとなっている。

「エヴァンゲリオン展」アーカイブ映像が9月30日まで無料公開

2013年から約8年間、国内外のべ20カ所以上で開催された「エヴァンゲリオン展」の展示空間をアーカイブ映像として収録したデジタルツアーが、9月30日まで無料で公開されている。視聴には朝日新聞社の朝日ID(無料)への会員登録が必要。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の公開と『エヴァンゲリオン展ビジュアルワークス』東京会場の開催を記念したもの。最終会場となった北海道会場の展示室の様子を無料公開しており、ナレーションは声優・石田彰(渚カヲル役)が務めている。