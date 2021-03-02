レノボ・ジャパンは3月2日、第11世代Intel CoreプロセッサとNVIDIA Quadroグラフィックスを組み合わせ、高いパフォーマンスを備えるモバイルワークステーション2製品を発表した。14.0型の「ThinkPad P14s Gen 2」と15.6型の「ThinkPad P15s Gen 2」をラインナップしており、税別価格はそれぞれ187,000円、202,000円から。
いずれも薄型軽量なデザインで、高いパフォーマンスを備えたモバイルワークステーション。第11世代Intel Core i5 / i7の搭載で性能を引き上げたほか、最大48GBの大容量メモリ搭載に対応。グラフィックスにはNVIDIA Quadro T500を採用し、ビデオメモリにGDDR6 4GBを組み合わせることで、よりスムーズなグラフィック処理が可能になったとしている。
ディスプレイはフルHD（1,920×1,080ドット）と4K UHD（3,840×2,160ドット）から選択でき、フルHDモデルではマルチタッチ対応パネルも選択できる。両製品ともにThunderbolt 4端子による高い拡張性を備え、15.6型モデルではテンキーも搭載する。この他の主な仕様は以下の通り。
ThinkPad P14s Gen 2
- OS：Windows 10 Pro
- プロセッサ：第11世代Intel Core i5-1135G7 / i7-1165G7 / i7-1185G7
- メモリ：最大48GB
- ストレージ：最大2TB SSD
- ディスプレイ：14.0型フルHD（1,920×1,080ドット） / 4K UHD（3,840×2,160ドット）
- インタフェース：Thunderbolt 4×2、USB-A 3.2 Gen1×2、HDMI×1、RJ-45×1、microSDカードリーダー、ヘッドホンマイクコンボジャック×1
- バッテリ駆動時間：最大14.6時間
- 本体サイズ：約W329×D227×H18.9mm
- 重さ：約1.47kg
- 価格：187,000円（税別）から
ThinkPad P15s Gen 2
- OS：Windows 10 Pro
- プロセッサ：第11世代Intel Core i5-1135G7 / i7-1165G7 / i7-1185G7
- メモリ：最大48GB
- ストレージ：最大2TB SSD
- ディスプレイ：15.6型フルHD（1,920×1,080ドット） / 4K UHD（3,840×2,160ドット）
- インタフェース：Thunderbolt 4×2、USB-A 3.2 Gen1×2、HDMI×1、RJ-45×1、microSDカードリーダー、ヘッドホンマイクコンボジャック×1
- バッテリ駆動時間：最大15.3時間
- 本体サイズ：約W365.8×D248×H19.95mm
- 重さ：約1.75kg
- 価格：202,000円（税別）から