スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(以下グルミク)にて、P丸様。とのコラボを実施する。

『D4DJ Groovy Mix』

P丸様。はYouTubeやTikTok等の動画投稿サイトで活動中のマルチエンターテイナー。今回、『D4DJ Groovy Mix』にP丸様。の楽曲「ガチやべぇじゃん feat.ななもり。」追加のほか、ゲーム内の「クラブ」「リズムゲーム画面」を自由にカスタマイズすることができるP丸様。デザインのアイテムが登場する。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.