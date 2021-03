スマートフォン向けゲーム『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』がリリース1周年を記念したイベントを開催中。

『クレヨンしんちゃん ちょ~嵐を呼ぶ 炎のカスカベランナー!! Z』では、開催期間中にゲームへログインすることで期間中に1度のみ「きんのたまx100」がプレゼントされる。さらに、ゲームへログインすることで「きんのたまx30」が毎日プレゼントされ、合計420個のきんのたまを獲得可能。

また、期間中に開催される「おたからあつめ」で「1周年ブーケ」を集めることでコスプレ「勇者しんちゃん」の他、豪華な報酬を得られる。そして、期間中に開催される特別なミッションに挑戦し、クリアした課題に応じて先行登場のコスプレ「えびしんちゃん」をはじめとした様々な報酬を得ることができる。

さらに、期間中に実施されている「1周年記念コスプレガチャ」と「1周年記念おうえんおともガチャ」では普段よりも高い確率でコスプレ「勇者しんちゃん」、おうえんおとも「ヒーローカザマくん」、「ロイヤルシロ」を獲得できるチャンスとなっているとのこと。

(C)臼井儀人/ 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK (C)臼井儀人/ 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2020 (C) bushiroad All Rights Reserved. Developed by UniqueWave Co., LTD.