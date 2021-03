響- HiBiKi Radio Station -で配信中の『戦姫絶笑シンフォギアRADIO』の特別版として、『戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版~春のスペシャル生放送UNLIMITED2021~』が2021年3月21日17:00から配信されることが発表された。

『戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版~春のスペシャル生放送UNLIMITED2021~』では、アプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』の最新情報やバラエティコーナーを放送する予定とのこと。ニコニコ生放送、YouTube Live、Twitter Liveにて行われる。出演者はMCに井口裕香(小日向未来役)、高垣彩陽(雪音クリス役)、日笠陽子(マリア・カデンツァヴナ・イヴ役)。

