スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』にて新キャラクター「ユア<一周年の絆>(CV:前島亜美)」の登場を記念して、公式Twitterにてプレゼントキャンペーンを開催中。

『ロストディケイド』公式Twitterでは、 前島亜美が演じる「ユア<一周年の絆>」の限定イラスト入りロングクッションカバーと、前島亜美のサイン色紙を抽選で2名様プレゼントする≪1周年記念フォロー&RTキャンペーン第3弾≫を開催中となっている。応募期間は3月3日まで。応募詳細は公式Twitterにて。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED