CyberZ、 エイベックス・エンタテインメント、テレビ朝日は、2021年2月23日に開催する「RAGE PARTY 2021 powered by SHARP」「Apex Legends（エーペックスレジェンズ）」パート『Apex Legends ベストトリオ決定戦』の出場者を発表した。
『Apex Legends ベストトリオ決定戦』では、アーティストやアイドル、コスプレイヤー、タレント、芸人、VTuberなど、20チームが「ベストトリオ」の座をかけて競い合う。メインMCに関口メンディーさんとトリオ芸人「ジャングルポケット」の太田博久さんを迎える。
出場者は以下の通り。
1【チームアーティスト】
ko-dai（ソナーポケット）
柩（ナイトメア）
吉原雅斗（BOYS AND MEN）
2【チームアイドル&コスプレイヤー】
伊織もえ
えなこ
西村歩乃果
3【アメザリひらいとVTuber】
アメリカザリガニ 平井
歌衣メイカ
天開司
4【チーム異色の3人】
貴島明日香
すもも
速水もこみち
5【チームUUUM】
恭一郎
トミック
マスオ
6【AKB48チーム8】
岡部麟（茨城県代表）
奥原妃奈子（島根県代表）
髙橋彩音（埼玉県代表）
7【チームFPS好き女性タレント】
倉持由香
小島みゆ
yunocy
8【チームM.S.S Project】
あろまほっと
eoheoh
FB777
KIKKUN-MK-Ⅱ
9【チームLDH】
海沼流星
川村壱馬
武知海青
10【チーム格ゲー】
Mildom Beast｜ふ〜ど
RB Hx｜ボンちゃん
魚群｜もけ
11【チームKiii】
とっくん
六丸の工房
わきを
12【チーム芸人】
阿見201
あらぽん（ＡＮＺＥＮ漫才）
杉浦大毅
13【チームザ・たっち&Shuta Sueyoshi】
かずや（ザ・たっち）
たくや（ザ・たっち）
Shuta Sueyoshi（しゅーた。）
14【チーム三人称】
鉄塔
ドンピシャ
ぺちゃんこ
15【チーム女優withゆふな】
黒田瑞貴
柳美稀
ゆふな
16【チームストリーマー】
なうしろ しろ
なうしろ ナウ・ピロ
ハセシン
17【チームホロスターズ】
アステル・レダ
アルランディス
奏手イヅル
18【チーム漫画家&声優】
赤坂アカ
相良茉優
しろまんた
19【チームよしもと】
板倉俊之（インパルス）
品川祐（品川庄司）
Japanese小池
20【チームReALe】
ダイアン津田
並木万里菜
平岩康佑
なお、「Apex Legends ベストトリオ決定戦」の出場チームの決定にあわせて、2月18日17時より、RAGEオフィシャルグッズがあたるTwitterキャンペーン「Apex優勝チーム予想キャンペーン」を開始。Twitter「@esports_RAGE」をフォローし、「#RAGEPARTY」と「優勝すると思うチーム名のハッシュタグ」を付けてツイートすれば応募完了だ。15名に「RAGE オリジナルパーカー」が当たる。
さらに、SHARPとDynabookのスポンサーを記念した「AQUOS&dynabookWキャンペーン」も実施中。dynabookVシリーズとFシリーズのうち、欲しいPCのハッシュタグをつけて、キャンペーンツイートを引用リツイートした人の中から抽選で3名に「ウェアラブルネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー」を、AQUOS診断を実施して結果をTwitterでシェアした人の中から抽選で1名に「AQUOS sense4 SIMフリー」を、どちらも応募した人から抽選で30名に「Amazonギフト券 1,000円分」をプレゼントする。期間は2月23日23時59分まで。