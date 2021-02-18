CyberZ、 エイベックス・エンタテインメント、テレビ朝日は、2021年2月23日に開催する「RAGE PARTY 2021 powered by SHARP」「Apex Legends（エーペックスレジェンズ）」パート『Apex Legends ベストトリオ決定戦』の出場者を発表した。

『Apex Legends ベストトリオ決定戦』では、アーティストやアイドル、コスプレイヤー、タレント、芸人、VTuberなど、20チームが「ベストトリオ」の座をかけて競い合う。メインMCに関口メンディーさんとトリオ芸人「ジャングルポケット」の太田博久さんを迎える。

出場者は以下の通り。

1【チームアーティスト】

ko-dai（ソナーポケット）

柩（ナイトメア）

吉原雅斗（BOYS AND MEN）

2【チームアイドル&コスプレイヤー】

伊織もえ

えなこ

西村歩乃果

3【アメザリひらいとVTuber】

アメリカザリガニ 平井

歌衣メイカ

天開司

4【チーム異色の3人】

貴島明日香

すもも

速水もこみち

5【チームUUUM】

恭一郎

トミック

マスオ

6【AKB48チーム8】

岡部麟（茨城県代表）

奥原妃奈子（島根県代表）

髙橋彩音（埼玉県代表）

7【チームFPS好き女性タレント】

倉持由香

小島みゆ

yunocy

8【チームM.S.S Project】

あろまほっと

eoheoh

FB777

KIKKUN-MK-Ⅱ

9【チームLDH】

海沼流星

川村壱馬

武知海青

10【チーム格ゲー】

Mildom Beast｜ふ〜ど

RB Hx｜ボンちゃん

魚群｜もけ

11【チームKiii】

とっくん

六丸の工房

わきを

12【チーム芸人】

阿見201

あらぽん（ＡＮＺＥＮ漫才）

杉浦大毅

13【チームザ・たっち&Shuta Sueyoshi】

かずや（ザ・たっち）

たくや（ザ・たっち）

Shuta Sueyoshi（しゅーた。）

14【チーム三人称】

鉄塔

ドンピシャ

ぺちゃんこ

15【チーム女優withゆふな】

黒田瑞貴

柳美稀

ゆふな

16【チームストリーマー】

なうしろ しろ

なうしろ ナウ・ピロ

ハセシン

17【チームホロスターズ】

アステル・レダ

アルランディス

奏手イヅル

18【チーム漫画家&声優】

赤坂アカ

相良茉優

しろまんた

19【チームよしもと】

板倉俊之（インパルス）

品川祐（品川庄司）

Japanese小池

20【チームReALe】

ダイアン津田

並木万里菜

平岩康佑

なお、「Apex Legends ベストトリオ決定戦」の出場チームの決定にあわせて、2月18日17時より、RAGEオフィシャルグッズがあたるTwitterキャンペーン「Apex優勝チーム予想キャンペーン」を開始。Twitter「@esports_RAGE」をフォローし、「#RAGEPARTY」と「優勝すると思うチーム名のハッシュタグ」を付けてツイートすれば応募完了だ。15名に「RAGE オリジナルパーカー」が当たる。

各チームのハッシュタグ

さらに、SHARPとDynabookのスポンサーを記念した「AQUOS&dynabookWキャンペーン」も実施中。dynabookVシリーズとFシリーズのうち、欲しいPCのハッシュタグをつけて、キャンペーンツイートを引用リツイートした人の中から抽選で3名に「ウェアラブルネックスピーカー AQUOSサウンドパートナー」を、AQUOS診断を実施して結果をTwitterでシェアした人の中から抽選で1名に「AQUOS sense4 SIMフリー」を、どちらも応募した人から抽選で30名に「Amazonギフト券 1,000円分」をプレゼントする。期間は2月23日23時59分まで。