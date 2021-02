次世代ガールズバンドプロジェクト「BanG Dream!(バンドリ!)」が3月21日までアニメイトにて「ガルパ4周年記念 BanG Dream!×アニメイトワールドフェア2021」を開催中。

「ガルパ4周年記念 BanG Dream!×アニメイトワールドフェア2021」

期間中、開催店舗にて『BanG Dream!』関連のキャラクターグッズ、書籍(月刊ブシロード含む)、グラッテ商品を購入・予約1,000円(税込)毎、または、CD・DVD・Blu-ray(2020年11月以前に発売された旧譜のみ)を購入1本毎に、特典キラキラステッカー(全42種)とヴァイスシュヴァルツ PRカード(全7種)が、それぞれランダムで1枚ずつプレゼントされる。

また、ワールドフェア開催中の2021年2月12日~3月21日まで、アニメイトのグラッテ5店舗でガルパコラボ開催が決定。また全国10店舗でのクッキーの出張販売を実施する。グラッテ・クッキーの絵柄は全42種、注文特典コースターは全35種。

さらに、アニメイト国内全店で『ガルパ」 のタイトル画面を見せると、ガルパ4周年のオリジナルステッカー第1弾がプレゼントされる。

(C) BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C) bushiroad All Rights Reserved.