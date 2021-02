スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』にてイベント「感謝の宴」と200連ガチャが引ける一周年イベントを開催。

『ロストディケイド』では現在、リリース一周年記念としてゲーム内イベント「感謝の宴」を開催。2月24日10:59まで開催される。また、3月10日10:59まで毎日1回10連、期間中で最大合計200連分のガチャが引けるイベントを開催する。なお、これから新規でゲームをプレイすることで初回プレゼントなどをあわせて最大300連以上分の無料ガチャが引けるチャンスもあるとのこと。

さらに、1周年記念フォロー&RTキャンペーン第1弾を開催。キャロライン役・愛美さサイン色紙と「キャロライン<1周年の愛>」の限定イラスト入りロングクッションカバー(約50cmx150cm)を抽選で2名にプレゼント。応募期間は2月24日16:59まで。詳細は公式Twitterにて。

