メディアミックスプロジェクト『D4DJ』より「グルミク大型アップデート記念発表会」が2月12日、YouTube「D4DJチャンネル」にて開催されることが発表された。

『D4DJ Groovy Mix』は、2月末に大型アップデートを実施。これを記念して、2月12日21:00より、YouTube「D4DJチャンネル」にて「グルミク大型アップデート記念発表会」を実施することが決定した。発表会では、『グルミク』新機能の実装や、D4 FES. STORYに関する新情報、今後の楽曲情報など。出演は『D4DJ』のキャスト他、D4DJプロジェクトの統括プロデューサー 中山雅弘氏。さらに、D4 FES. STORYに登場する新キャラクターのキャストがシークレットゲストとして登場する。

そして、「グルミク大型アップデート記念発表会」に先駆けて、キャラクター嘉瀬茉奈(CV.小宮有紗)と高尾灯佳(CV.梅村妃奈子)の新規ビジュアルが公開された。あわせて発表会には、高尾灯佳役の梅村妃奈子が出演するとのこと。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.