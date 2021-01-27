Dynabookは1月27日、同社15.6型ノートPCの2021年春モデル「dynabook T6」「dynabook X6」「dynabook X5」を発表した。いずれも2月12日から順次販売開始する。価格はオープンで、店頭予想価格は、dynabook T6が税別170,000円前後、dynabook X6が税別160,000円前後、dynabook X5が税別140,000円台半ば。

dynabook T6 サテンゴールド

コロナ禍でテレワークやオンライン自宅学習など、PCを生活で使う機会が増えたことを背景に投入される、15.6型スタンダードPCの新モデル。上位2モデルで第11世代のIntel Coreプロセッサを搭載するほか、全モデルで抗菌仕様のキーボードを搭載する。第11世代Intel Coreプロセッサ搭載モデルでは、内部ファンの風量が23％向上しており、冷却性能が従来から向上。カラーは3モデルとも、サテンゴールド1色が用意される。

本体背面

キーボード面

dynabook T6・X6・X5の主な仕様