スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・コーラル<奥秘の聖人>(CV.雨宮天)が登場した。

アウロラに戻ったばかりのコーラルはクリスマスのプレゼントを配ることになり、それに相応しい衣装を身につけることになった、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としてはパーティの攻撃力や防御力アップをしつつ相手に灼熱や寒冷を付与することができる。技巧属性を多く編成するとダメージアップスキルを活かしやすいとのこと。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED