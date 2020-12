『バンドリ!』プロジェクトより12月16日に発売された『ガルパ ボカロカバーコレクション』が2020年12月28日付のオリコン週間アルバムランキングで4位を獲得したことが発表された。

本商品はスマートフォン向けゲーム『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』のカバー楽曲、その中でもボーカロイド楽曲を一堂に集めたアルバムCD。初フルコーラス音源化10曲を含む全21曲を収録している。さらにBlu-ray付生産限定盤には7本の“歌ってみた動画”がフルサイズで収録されている。Blu-ray付生産限定盤は6,000円、通常盤は4,000円(税抜)。

