ゲーミング家具ブランド「Bauhutte（バウヒュッテ）」と、ペンタブレットメーカー「Wacom（ワコム）」は2020年12⽉24日からコラボキャンペーンを実施する。

  • キャンペーンでは「冬のデジ絵秘密基地」セットを抽選で1名にプレゼント

キャンペーンでは、総額約19万円相当の「冬のデジ絵秘密基地」セットを抽選で1名にプレゼント。セットの内容は、液晶タブレット「Wacom Cintiq 16」、ゲーミングデスク「BHD-1200M」、昇降式チルトスタンド「BHM-700C」、スリムモニターアーム「BMA-2SLM」、昇降式L字デスク「BHD-670H-BK」、ゲーミングソファチェア「G-350-BK」、ダメ着2020「HFD-BS-BK」。

応募方法は、TwitterのBauhutte（@Bauhutte）と、ワコム（@wacominfojp）のアカウントをフォローし、キャンペーンツイートをリツイート。さらに、応募フォームから、ダメ着のサイズなどの情報を入力して送信する。応募期間は2020年12⽉24⽇から2021年1⽉4⽇23時59分まで。

  • Wacom Cintiq 16

    Wacom Cintiq 16

  • ゲーミングデスク「BHD-1200M」

    ゲーミングデスク「BHD-1200M」

  • 昇降式チルトスタンド「BHM-700C」

    昇降式チルトスタンド「BHM-700C」

  • スリムモニターアーム「BMA-2SLM」

    スリムモニターアーム「BMA-2SLM」

  • 昇降式L字デスク「BHD-670H-BK」

    昇降式L字デスク「BHD-670H-BK」

  • ゲーミングソファチェア「G-350-BK」

    ゲーミングソファチェア「G-350-BK」

  • ダメ着2020「HFD-BS-BK」

    ダメ着2020「HFD-BS-BK」