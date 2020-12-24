ゲーミング家具ブランド「Bauhutte（バウヒュッテ）」と、ペンタブレットメーカー「Wacom（ワコム）」は2020年12⽉24日からコラボキャンペーンを実施する。
キャンペーンでは、総額約19万円相当の「冬のデジ絵秘密基地」セットを抽選で1名にプレゼント。セットの内容は、液晶タブレット「Wacom Cintiq 16」、ゲーミングデスク「BHD-1200M」、昇降式チルトスタンド「BHM-700C」、スリムモニターアーム「BMA-2SLM」、昇降式L字デスク「BHD-670H-BK」、ゲーミングソファチェア「G-350-BK」、ダメ着2020「HFD-BS-BK」。
応募方法は、TwitterのBauhutte（@Bauhutte）と、ワコム（@wacominfojp）のアカウントをフォローし、キャンペーンツイートをリツイート。さらに、応募フォームから、ダメ着のサイズなどの情報を入力して送信する。応募期間は2020年12⽉24⽇から2021年1⽉4⽇23時59分まで。
🎅バウヒュッテ×ワコム🎅— バウヒュッテは特大コラボCP中!!💪🏼 (@bauhutte) December 24, 2020
🎊特大コラボキャンペーン🎊
抽選で1名様に冬のデジ絵秘密基地をまるごとプレゼント！🎁
【応募方法】
1️⃣ @bauhutte と @wacominfojp をフォロー
2️⃣これをRT
3️⃣応募フォームに入力⏩https://t.co/pqbwM7rl2K
2021/1/4㈪23:59まで！ pic.twitter.com/9nFfIPhgXk