2021年1月リリース予定のスマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にて実装予定の楽曲リストが公開された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』カバー曲

今回、スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にてプレイ可能な楽曲リストが公開された。また、カバーする楽曲はバンドによって異なる。

なお、今回公開された楽曲は、今後実装予定の楽曲を含み、プレイ可能楽曲はゲームリリース後順次追加予定とのこと。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』オリジナル曲

●カバー曲

・Argonavis

「GO!!!」「READY STEADY GO」「スターライトパレード」「メリッサ」「*~アスタリスク~」



・GYROAXIA

「CORE PRIDE」「HOWLING」「狂乱Hey Kids!!」「現状ディストラクション」「曇天」



・Fantôme Iris

「1/3の純情な感情」「the WORLD」「ニルヴァーナ」「嘘」「誘惑」



・風神RIZING!

「HOT LIMIT」「One Night Carnival」「キセキ」「ゴールデンタイムラバー」「情熱の薔薇」



・εpsilonΦ

「Enigmatic Feeling」「key plus words」「アンチクロックワイズ」「ロキ」「私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い」

●オリジナル曲

・Argonavis

「AAside」「Stand by me!!」「As Is あるがままで」「Root of Love」「ゴールライン」「星がはじまる」



・GYROAXIA

「MANIFESTO」「FAR AWAY」「EGOIST」「GETTING HIGH」



・Fantôme Iris

「Into the Flame」「棺の中のセラヴィ」「ザクロ」「銀の百合」



・風神RIZING!

「G線上にY!?」「ダチフレンド」「ランガンラン」「バンザイRIZING!!!」



・εpsilonΦ

「Play With You」「Cynicaltic Fakestar」「End of reason」「光の悪魔」

(C)ARGONAVIS project.