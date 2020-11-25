ASUS、4色カラバリの「ViVoBook」シリーズに第11世代Intel Core搭載モデル

ASUS JAPANは、豊富なカラーオプションをラインナップする15.6型ノートPC「VivoBook S15」に、Tiger Lakeの開発コード名で知られていた第11世代Intel Coreプロセッサを搭載する新モデルを発表した。12月2日の発売開始を予定しており、価格は127,091円（税別）から。
"ジブン色で、進め。"というキャッチコピーを掲げ、4色のカラーオプション「Dreamy White（ドリーミーホワイト）」「Gaia Green（ガイアグリーン）」「Resolute Red（リゾルトレッド）」「Indie Black（インディーブラック）」をラインナップするノートPC。エンターキーは黄色く縁取ったカラーブロックキーキャップ仕様で、ボディはなめらかで繊細なメタリックシャーシデザインを採用。さらにオリジナルステッカーが付属する。
今回の新モデルは、CPUに第11世代Intel Coreシリーズを採用し、刷新された内蔵グラフィックスによる高い性能を実現。画面占有率86%の狭額縁15.6型液晶フルHDディスプレイを搭載し、170度の広視野角を備える。主な仕様は以下の通り。
- ディスプレイ：15.6型 ワイドTFTカラー液晶 フルHD（1.920×1,080ドット）
- CPU：Intel Core i7-1165G7
- グラフィックス：CPU内蔵Intel Iris Xe グラフィックス
- メモリ：DDR4-3200 16GB
- ストレージ：PCIe 3.0 x2接続 1TB SSD
- ワイヤレス機能：IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0
- インタフェース：Thunderbolt 4（Type-C）×1、USB 3.2 Gen1（Type-A）×1
- バッテリー：3セル リチウムポリマー
- サイズ：W359.8×D233.8mm×H16.1mm
- 重さ：約1.8kg
ASUS「VivoBook 15（K513EA）」
また、「インディーブラック」と「トランスペアレントシルバー」の2色で展開する「VivoBook 15（K513EA）」もあわせて発売する。こちらも、S15同様に、第11世代Intel Coreプロセッサを採用。価格は99,818円（税別）からで、主な仕様は以下の通り。
- ディスプレイ：15.6型 ワイドTFTカラー液晶 フルHD（1.920×1,080ドット）
- CPU：Intel Core i7-1165G7
- グラフィックス：CPU内蔵Intel Iris Xe グラフィックス
- メモリ：DDR4-3200 8GB
- ストレージ：PCIe 3.0 x2接続 256GB SSD
- ワイヤレス機能：IEEE802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.0
- インタフェース：USB 3.1 Gen1（Type-C）×1、USB 3.2 Gen1（Type-A）×1、USB 2.0×2
- バッテリー：3セル リチウムポリマー
- サイズ：W359.8×D235.3×H18.6mm
- 重さ：約1.8kg