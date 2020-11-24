Sapphire、Radeon RX 6800 XTとRadeon RX 6800の新型グラフィックスカード

アスクは11月20日より、RDNA 2世代の最新GPUとして登場したAMDのRadeon RX 6800 XTとRadeon RX 6800を搭載したSapphire Technology社製グラフィックスカードの新製品、「RADEON RX 6800 XT 16G GDDR6」ならびに「RADEON RX 6800 16G GDDR6」の販売を開始した。想定価格はRX 6800 XT搭載の前者が税込91,080円前後、RX 6800搭載の後者が税込81,180円前後。
「RADEON RX 6800 XT 16G GDDR6」(RX 6800 XT搭載)
RADEON RX 6800 XT 16G GDDR6は、RDNA 2アーキテクチャを採用したコンピューティングユニットを72基(ストリームプロセッサ4,608基)搭載し、ゲームクロックは2,015MHz、ブーストクロックは2,250MHz。128MBのAMD Infinity Cacheと16GBのGDDR6 VRAMを搭載し、メモリバス幅は16Gbps。「AMD FreeSync」「Radeon Anti-Lag」「Radeon Boost」などのAMD独自機能を利用できる。
バスインタフェースはPCI Express 4.0 x16。出力端子はDisplayPort 1.4×2、HDMI 2.1×1、USB-C×1。本体サイズはW266.7×D119.75×H49.75mm。消費電力は300Wで、補助電源ピンは8pin×2。
「RADEON RX 6800 16G GDDR6」(RX 6800搭載)
RADEON RX 6800 16G GDDR6は、RDNA 2アーキテクチャを採用したコンピューティングユニットを60基(ストリームプロセッサ3,840基)搭載し、ゲームクロックは1,815MHz、ブーストクロックは2,105MHz。128MBのAMD Infinity Cacheと16GBのGDDR6 VRAMを搭載し、メモリバス幅は16Gbps。「AMD FreeSync」「Radeon Anti-Lag」「Radeon Boost」などのAMD独自機能を利用できる。
バスインタフェースはPCI Express 4.0 x16。出力端子はDisplayPort 1.4×2、HDMI 2.1×1、USB-C×1。本体サイズはW266.7×D119.75×H39.75mm。消費電力は250Wで、補助電源ピンは8pin×2。