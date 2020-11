スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』が777,777ダウンロードを突破し、「777,777ダウンロード突破&リリース1カ月記念」としてゲーム内キャンペーンの開催を発表した。

「777,777ダウンロード突破キャンペーン」は、12月3日23:59まで開催。12月12日12:00よりダイヤ1000個を配布する。また、「リリース1カ月記念キャンペーン」では、毎日ログインボーナスをプレゼント。1日目は10連ガチャチケット、2日から7日目はクリスタル、8日は10連ガチャチケットがプレゼントされる。開催期間は12月5日3:59まで。

(C)bushiroad All Rights Reserved. 爪 Donuts Co. Ltd. All rights reserved.