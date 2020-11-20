サードウェーブは、全国のドスパラ各店舗およびドスパラ通販サイトにて、15インチのスタンダードノートPC「DX-C5」を含む全4機種の価格改定を実施した。
「DX-C5」は、Intel Core i5-10210U CPUを搭載したスタンダードノートPC。標準構成時の仕様として、メモリは8GB DDR4 SO-DIMM（PC4-21300/8GBx1）、ストレージは250GB SSD（M.2スロット / AHCI接続）、インターフェース類はUSB 3.2 gen1（Type-A）×2、USB 3.2 Gen2（Type-C）×1、HDMI×1、マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子×1、ネットワークはギガビットLANポート×1、インテル Wi-Fi 6 AX201（IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax）＋Bluetooth 5.1。
ディスプレイは15.6インチ 非光沢ワイド、リフレッシュレートは60Hz、解像度は1,920×1,080ドットのフルHD。本体サイズはW358.9×D247.1×H19.9mm、重さ約1.55kg。バッテリー駆動時間は約7.7時間。
同モデルの値下げ後の価格は、10,000円引きの59,980円（以下、すべて税別）、Office 2019 Personal搭載モデル新価格は75,980円。
そのほか、Intel Core i3-10110U搭載の「DX-C3」は5,000円引きの54,980円、Office 2019 Personal搭載モデル新価格は72,980円。Intel Core i3-8145U搭載の「DX-W3」は5,000円引きの49,980円、Office 2019 Personal搭載モデル新価格は65,980円。Intel Core i3 i5-8250U搭載の「F-13KR」は2,000円引きの62,980円、Office 2019 Personal搭載モデル新価格は80,980円への価格改定を実施する。