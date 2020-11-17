デル、「New Inspiron 15 3000」に第11世代Intel Core搭載モデルを追加

デル・テクノロジーズは11月17日、販売中の個人向けノートPC「New Inspiron 15 3000」に、第11世代Intel Coreプロセッサ搭載モデルを追加して発売した。価格は61,980円（税別）から。

Dell「New Inspiron 15 3000」

New Inspiron 15 3000は、従来品から約11.88%軽量化したという個人向けノートPC製品。2辺狭額縁にフルHDディスプレイを搭載し、オプションに高速なSSDや指紋認証を用意。カラーバリエーションに自然に近い色としてスノーフレイク、アクセントブラック、クオリーブルーの3色をラインナップし、日常生活に自然な感じを添えるとしている。主な仕様は以下の通り。

OS：Windows 10 Pro / Home

プロセッサ：第11世代Intel Core i3 / i5 / i7

メモリ：DDR4 2666 4GB / 8GB

ストレージ：M.2 NVMe 256GB SSD / 512GB SSD

ディスプレイ：15.6インチ フルHD（1,920×1,080ドット）非光沢液晶パネル

インタフェース：USB 3.2 Gen 1×2、USB 2.0×1、100Mbps対応イーサネット、HDMI 1.4、ヘッドホン出力

本体サイズ：W363.96×D249×H19.9mm

重さ：約1.82kg

なお、第10世代Intel Coreプロセッサ搭載モデルも併売する。