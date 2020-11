映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は1985年の公開から2020年で35周年。それを記念する「バック・トゥ・ザ・フューチャー 劇場公開35周年記念 オフィシャル機械式腕時計」が登場した。販売はPREMICOオンラインショップ、価格は44,800円(税別)。35周年にちなんだ3,500本限定となる。

バック・トゥ・ザ・フューチャー 劇場公開35周年記念 オフィシャル機械式腕時計

タイムトラベルを題材にした『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は全3部作の構成で、世界で大ヒット。タイムマシンの車「デロリアン」、主人公のマーティ・マクフライを演じたマイケル・J・フォックスのパーキンソン病との戦い、作中の悪役ビフ・タネンはのちのアメリカ第45代大統領ドナルド・トランプ氏がモデルだったことなど、さまざまな面から関心を集めた。

今回の記念時計は、フェイスの一部がシースルーウィンドウになっており、「時空の裂け目をのぞき込むように」ムーブメントの動きを見られる。シースルーバックの裏ぶたには、35周年記念ロゴ、デロリアンの設計図、エディションナンバーを記した。

フェイスには時間を越えようとするデロリアンを立体的なレリーフで表現し、ローマンインデックスは映画に登場するヒルバレーの時計台を、秒針は稲妻をイメージしている。これはもちろん、時計台に落ちた雷をエネルギーとして、デロリアンがタイムトラベルしたあのシーン。

ケース・裏ぶた・バンドの素材はステンレススチール、ケースサイズは約41×49mm、風防はミネラル強化ガラス、防水性能は3気圧(日常生活用防水)。ムーブメントは日本製の自動巻き機械式。

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

Licensee:NAKAGAWA CORPORATION