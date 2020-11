ファンタジーオンラインRPG『ラグナロクオンライン』が新ストーリー「EPISODE:ILUSIÓN~賢者の遺産~」を配信した。

「EPISODE:ILUSIÓN~賢者の遺産~」は『ラグナロクオンライン』の最新メインストーリー。本アップデートでは新たに4つのメモリアルダンジョンのほか、ランダムオプションで効果が付与できる武器「大罪」シリーズと、エンチャントでのカスタマイズが可能な防具「オートマティック」シリーズが登場する。

(C)Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All Rights Reserved.

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.