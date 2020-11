スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』が11月8日、「いいお肌の日限定ガチャ!」を開催した。

「いいお肌の日限定ガチャ!」は、気温が下がり、乾燥が気になる季節になったが、日々冒険に精進する団長を応援するため、この夏好評だった「ユア(CV.前島亜美)」「キャロライン(CV.愛美)」「エレーナ(CV.佐々木未来)」の水着シリーズを再度ピックアップ。販売期間は11月10日23:59まで。

