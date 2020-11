スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』にてオフィーリア<竜の末裔>、ミューズ<輝ける歌姫>が復刻登場した。

オフィーリア<竜の末裔>は、眼鏡を外した姿のオフィーリア。竜槍の意識に強く影響を受けている。怒りに任せた荒々しい戦いを好んでいる。販売期間は11月11日10:59まで。

ミューズ<輝ける歌姫>は、アウロラを代表する歌姫。声を聞くだけで魅了されると言われるほど。歌以外のことは何もできず、甘えたがりな性格。販売期間は11月18日10:59まで。

