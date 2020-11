シトリックス・システムズ・ジャパン セールスエンジニアリング本部エンタープライズ SE部部長 國分俊宏氏

シトリックス・システムズ・ジャパンは11月5日、Microsoft AzureからWindows仮想デスクトップおよび仮想アプリケーションを配信するDaaS (Desktop As Service)「Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azure」 を国内で提供開始すると発表した。

セールスエンジニアリング本部エンタープライズ SE部部長の國分俊宏氏は、同ソリューションについて、「DaaSの良さと本格的なVDIの機能を兼ね備えたサービス」と述べた。

國分氏は同ソリューションの特徴として、「シトリックスの本格的なVDIを シンプルかつ手ごろな価格で利用可能」「自社のAzure環境の持ち込み可能」「月額・同時接続ライセンスに対応可能」の3点を挙げた。

シトリックスはこれまで仮想化ソリューションとして、「Citrix Virtual Apps & Desktops Service Premium」「同 Advanced Service」を提供してきたが、今回、Standard Serviceとして、同ソリューションが追加されたことになる。

國分氏は、Standard ServiceとService Premium/Advancedの違いについて、「Standard ServiceはAzure専用であり、唯一、月単位で利用できる仮想化ソリューション。機能を絞り込むことで、価格も絞り込んでいる。既存のAzure環境を活用できるのもメリットの1つ」と説明した。

Citrix Cloud で現在提供されている仮想化ソリューション

Citrix Virtual Apps and Desktopsの各エディションの比較

同ソリューションは2つの構成によって導入できるが、仮想マシンをMicrosoft Azureに置く場合、現時点では展開先として日本は提供されていない。そのため、処理速度などを考慮すると、自社のMicrosoft Azure環境を利用する構成のほうが使い勝手がよいと言える。

Citrix Virtual Apps and Desktopsの構成

日本マイクロソフト パートナー技術統括本部クラウドソリューションアーキテクト 高添修氏

同ソリューションはMicrosoft Azure対応ということで、説明会には、日本マイクロソフト パートナー技術統括本部クラウドソリューションアーキテクトの高添修氏も登壇した。

高添氏は、「デスクトップ仮想化ソリューションとして、Windows Virtual Desktopを持っているマイクロソフトから見た、Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azureについて話したい」と語った。同氏は、Windows Virtual Desktopに対するCitrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azureのアドバンテージとして、以下を挙げた。

シンプルな管理ポータル

イメージ管理を包含 (リンククローン)

コスト削減に効く柔軟な電源管理

多様なコミュニケーションツールに対応

認証基盤を柔軟に選択

リモート PC へのアクセス機能 (Tech Preview)

「管理ポータルは、正直なところ、悔しいくらいよくできている。また、Windows Virtual Desktopの場合、イメージ管理はIaaSで行うが、Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azureではイメージ管理が包含されており、使わなくなると消える。そのため、Windows 10の定期更新の運用を効率よく行える。さらに、クラウドのコストに響く電源管理も優れている。AzureでもAPIなどで管理できるが、Citrix Virtual Apps and Desktops Standard for Azureでは、日本音商習慣に適した形で、管理画面が用意されているので、簡単に設定できる。コミュニケーションツールに関しても、われわれであれば、Microsoft Teamsを第一に推すことになるが、シトリックスであれば、中立的な立場で、他社のコミュニケーションツールの利用をサポートできる」(高添氏)