スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』がカムバックキャンペーンを開催中。

『ロストディケイド公式』Twitterでは、いつも遊んでいるユーザーにも、カムバックユーザーにも参加できる、1万円相当の選べる商品券が抽選で当たるフォロー&RTキャンペーンを実施中。

カムバックおすすめポイントは、「カムバック機能が新しくなりました!復帰プレイヤーにはガチャ30連相当以上のボーナスを!」「さらに、今なら10連ガチャチケット」「カムバックミッションや戦力ミッションの実装!」とのこと。

応募方法は、『ロストディケイド』公式Twitterをフォローし、指定のツイートをRT。応募締切は11月18日まで。詳細は公式Twitterにて。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED