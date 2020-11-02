CFD販売は、GALAKURO GAMINGの指定グラフィックボード購入者を対象に、PCデジタルダウンロード版『Call of Duty: Black Ops Cold War』がもらえるキャンペーンを開催する。
『Call of Duty: Black Ops Cold War』は、2020年11月13日にリリースされる予定の一人称視点のシューティングゲーム。『Call of Duty』シリーズの20作目のタイトルで、クロスプラットフォームのマルチプレイに対応する。
キャンペーンでは、GALAKURO GAMING GeForce RTX 3090、3080シリーズのグラフィックボード「GALAKURO GAMING GG-RTX3090-E24GB/TP」「GALAKURO GAMING GG-RTX3080-E10GB/TP」を購入し、申し込んだ人に『Call of Duty: Black Ops Cold War』のゲームコードをプレゼント。申し込み期間は2020年10月30日から2020年12月10日までだが、コードがなくなり次第終了する。ゲームコードの引換期間は2021年1月11日まで。中古品は対象外。