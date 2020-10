妖怪探索位置ゲーム『妖怪ウォッチ ワールド』にて「妖怪ハロウィンパーティー2020」が開催中。

イベント期間中、ログインすると「封印妖怪のこうぶつ」を毎日2個ずつ、ゆうびんにプレゼントされる。また、封印妖怪とともだちになって、新Sランク妖怪「ジバゾンビニャン」と、復刻Sランク妖怪「ハロウィンコマさん」ができる。どちらもSSランクへの進化が可能となっている。さらに、新Sランク妖怪「なまゾンビはげ」が超級降臨ボスとして登場いたします。さらに、Sランク妖怪「不死のゾン・ビー・C」が再登場。

そして、「妖怪ハロウィンパーティー2020」の開催を記念して、「ハロウィン2020フォトコンテスト」と「リツイート+いいね」キャンペーンが同時開催される。詳細は公式Twitterにて。

(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C)LEVEL-5 Inc.