スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ジャック<殺意の扮装>(CV.子安武人)が登場した。

ジャック<殺意の扮装>は、ホラー風の街で人に紛れ込む為、暗殺者ジャックは黒衣と包帯を身に纏っていた。服に興味は無いが、誰かを殺せるという期待に胸を膨らませている、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、回復量をダウンさせて、HPが低い相手を狙って攻撃するのが得意となっている。

