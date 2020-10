メディアミックスプロジェクト『D4DJ』のスマートフォン向けアプリ『D4DJ Groovy Mix』がメドレーイベント「ハローDJ ハロウィンライブ!」を開催中。

メドレーイベント「ハローDJ ハロウィンライブ!」は、正式リリースの10月25日より開催。メドレーイベントは、期間限定の「マルチメドレーライブ」「課題曲メドレーライブ」をプレイし、イベントPtを集めてランキングを争うイベントとなっている。イベントPtを一定量集めることで達成報酬が獲得できる。また、イベント中は限定ガチャも実施。

