メディアミックスプロジェクト『D4DJ』に登場するユニット・Peaky P-keyがカバーする楽曲「マジLOVE1000%」のリリックビデオが期間限定で公開中。

「マジLOVE1000%」は、ST☆RISHのシングルで『うたの プリンスさまっ』のメインテーマ。今回、Peaky P-keyがカバーし、そのリリックビデオが期間限定で公開中。

また、「マジLOVE1000%」も収録されるカバーアルバム『D4DJ Groovy Mix カバートラックス vol.1』(2021年1月20日発売)の全収録楽曲が公開された。同作は、全6ユニットによる人気カバー楽曲を12曲収録した『D4DJ』初のカバーアルバムとなる。

●『D4DJ Groovy Mix カバートラックス vol.1』

1.恋愛レボリューション21/Happy Around!

2.DAYS/Happy Around!

3.マジLOVE1000%/Peaky P-key

4.JUST COMMUNICATION/Peaky P-key

5.sakura/Photon Maiden

6.シドニア/Photon Maiden

7.キューティーハニー/Merm4id

8.DISCOTHEQUE/Merm4id

9.名前のない怪物/燐舞曲

10.DESIRE -情熱-/燐舞曲

11.ふ・れ・ん・ど・し・た・い/Lyrical Lily

12.タッチ/Lyrical Lily

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.