スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・パンドラSP<冥河を舞う蝶>(CV.悠木碧)が登場した。

パンドラSP<冥河を舞う蝶>は、平行世界の冥界で誕生したパンドラ。冥界の河に住まう紫の蝶の力を操り、冥界の主より死の導き手の役割を与えられる、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、味方の受けるスキルダメージと状態異常ダメージを軽減しつつ、相手に与えるスキルダメージと状態異常ダメージをアップさせることにより味方をサポートしていく。

