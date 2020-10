スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・フェル<在りし日>(CV.能登麻美子)が登場した。

フェル<在りし日>は、在りし日の天使ルシフェルの姿。アウロラを支配する法則の化身であり唯一の神。彼女に人間的な感情を持つ機能はなかったが……、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、味方にシールドを与え、攻撃力と防御力をアップすることで味方のサポートをして戦いを優位に運ぶことができる。

